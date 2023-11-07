Havalar yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek
Yerel Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul : Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24 - İSTANBUL