Yurt dışında yaşayan hayırseverlerden engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye bağışı

Yurt dışında yaşayan ve tatil için Didim'de bulunan hayırsever vatandaşlar, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği (DİYED) üyesi engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Yurt dışında yaşayan ve tatil için Didim'de bulunan Hayırsever Sevim Erdoğdu ve torunu Hasan Dertli, Didim ve Yöresi Engelliler Derneğini (DİYED) ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye bağışında bulunmak istedi. Dernek Başkanı Fikriye Özaydın ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen hayırsever vatandaşlar, aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi dernek üyesi yüzde 95 fiziksel engelli Erdal Akın'a teslim etti. Dernek Başkanı Özaydın ve engelli Erdal Akın gösterilen bu duyarlılıktan dolayı hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, bu tür duyarlılıkların herkese örnek olmasını diledi. - AYDIN