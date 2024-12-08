Yunuspark, Daha Kaliteli Hizmet İçin Pazartesi Günleri Kapalı Olacak

Yunusemre ilçesinde vatandaşların yoğun tercihi olan Ortaköy, Kültür ve Tabiat Yunuspark daha kaliteli ve hijyenik hizmet sunabilmek adına her hafta pazartesi günleri saat 13.00'a kadar kapalı olacak.

Yunusemre ilçesinin yoğun ilgi gören mekanları Ortaköy, Kültür ve Tabiat Yunuspark, daha kaliteli ve hijyenik bir hizmet sunabilmek adına her hafta pazartesi günleri saat 13.00'e kadar kapalı olacak. Yapılan bu düzenleme kapsamında, ziyaretçilerin daha konforlu bir deneyim yaşaması hedefleniyor. Özellikle müşterilerin sıra beklememesi için personel görevlendirilerek işlemler hızlandırılacak. Ayrıca misafirlerin ağırlandığı masalar, her kullanımın ardından titizlikle dezenfekte edilerek hijyen standartları üst düzeyde tutulacak. - MANİSA