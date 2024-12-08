Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı

Devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç'te operasyon! Çok sayıda teröristi esir aldılar
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

Yunuspark, Daha Kaliteli Hizmet İçin Pazartesi Günleri Kapalı Olacak

Yunuspark, Daha Kaliteli Hizmet İçin Pazartesi Günleri Kapalı Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre ilçesinde bulunan Ortaköy, Kültür ve Tabiat Yunuspark, daha hijyenik bir hizmet sunmak amacıyla her hafta pazartesi günleri saat 13.00'e kadar kapalı olacak. Ziyaretçiler için konforlu bir deneyim sunma hedefiyle yapılan bu düzenlemeyle personel görevlendirilerek işlemler hızlandırılacak.

Yunusemre ilçesinde vatandaşların yoğun tercihi olan Ortaköy, Kültür ve Tabiat Yunuspark daha kaliteli ve hijyenik hizmet sunabilmek adına her hafta pazartesi günleri saat 13.00'a kadar kapalı olacak.

Yunusemre ilçesinin yoğun ilgi gören mekanları Ortaköy, Kültür ve Tabiat Yunuspark, daha kaliteli ve hijyenik bir hizmet sunabilmek adına her hafta pazartesi günleri saat 13.00'e kadar kapalı olacak. Yapılan bu düzenleme kapsamında, ziyaretçilerin daha konforlu bir deneyim yaşaması hedefleniyor. Özellikle müşterilerin sıra beklememesi için personel görevlendirilerek işlemler hızlandırılacak. Ayrıca misafirlerin ağırlandığı masalar, her kullanımın ardından titizlikle dezenfekte edilerek hijyen standartları üst düzeyde tutulacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Devlet televizyonunu ele geçiren muhalifler tek bir cümle sarf etti
img

Yıllar önceki sözlerini hatırlatırken canlı yayında sesi titredi
img

Muhaliflerin çağrısı Türkiye'deki Suriyelileri harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.