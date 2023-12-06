Yunusemre Belediyesi 2023 Yılı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Yunusemre Belediyesi, 2023 yılının son meclis toplantısını belediye hizmet binası toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Çerçi başkanlığında yaptı.

Yunusemre Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda 32 madde görüşüldü. Toplantıda İYİ Parti'den istifa eden Arzu Kızılkaya, Bahadır Başar ve Mehmet İnan'dan boşalan komisyonlara üyelik seçimi yapıldı. Bağımsız meclis üyesi Hamza Durmuş ise AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Zabıta Müdürlüğü'nün 2024 yılı fazla mesai ücretleri de mecliste belirlendi.

Toplantı sonrası gündemi değerlendiren Başkan Çerçi, yeni hizmet binasında ilk kez meclis toplantısını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Gençlik Merkezi içerisinde yapımı devam eden meclis salonunu da kısa bir süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, yapılan eserlerde herkesin emeği olduğunu belirterek meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Mehmet Çerçi, "İnşallah çok yakın bir zamanda toplantımızı meydanımızın yanında inşaatı devam eden gençlik merkezimiz içerisinde yer alan meclis salonunda yapacağız. Hepimizin yapılan çalışmalarda emeği var. Bu süre içerisinde elbette bir dostluk oluştu. Burada güzel hatıralar biriktirdik. Hizmet binamızı sizlerin de desteğiyle tamamladık. Yaptığımız eserler bu şehre değer katacak. Bu dönem çok değerli eserler ortaya çıktı, halkımızın hizmetine sunuldu. Burada hepimizin gayreti var. Birlikte yaptık. Geriye dönüp baktığımızda bunlar elbette güzel şeyler" diye konuştu.

Ocak ayı meclis toplantısının 3 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA