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Kütahya'da Yunus Timleri, minik öğrencilerle buluştu

Kütahya'da Yunus Timleri, minik öğrencilerle buluştu
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Kütahya'da Yunus Timleri, 'Yunuslar Okullarda' etkinliği kapsamında Hediye Güral Anaokulu öğrencilerine polislik mesleğini tanıttı, güvenlik bilincini artırmayı hedefledi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus Timleri, "Yunuslar Okullarda" etkinliği kapsamında Hediye Güral Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette polis ekipleri, minik öğrencilere polislik mesleğini tanıtarak görevleri hakkında bilgiler verdi. Çocuklar, polislerle yakından tanışma fırsatı bulurken etkinlik boyunca eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin güvenlik bilincinin artırılması, emniyet teşkilatının görevlerinin tanıtılması ve polis-vatandaş ilişkilerinin küçük yaşlardan itibaren güçlendirilmesi amaçlandı.

Yunus Timlerine yoğun ilgi gösteren öğrenciler, polis ekipleriyle hatıra fotoğrafları çektirirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların güvenlik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHatice Oktn:

işte bu tür şeyler seviyorum çocuklar polis amca teyzeleri tanıyıp konuşuyo ve böyle kalıcı izler oluşuyo gençler de artık başka şeyler düşünüyo çocuklukta bu tür deneyimler çok önemli resmen hayat perspektifi değiştiriyo insanın çok faydalı bir çalışma bu emniyet müdürlüğü başarılı olmuş

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Haber YorumlarıHüseyin Çiçek:

güzel proje ama ya bu etkinliklerin maliyeti kim karşılıyor çünkü her seferinde böyle şeyler yapıldığında sonra yine halkın cebinden gidiyor değil mi bari verimli olsun en azından

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Haber YorumlarıAykan Oktn:

çok güzel bir girişim bu işte minik çocuklara polislik mesleğini tanıtmak da baştan başlaması lazım böyle şeylere ama ben diyorum bu tür etkinlikler artırılmalı yok mu arkadaş gençler şimdi polis mi olmak istiyor bilmiyorum ama çocukluk yaşlarında böyle ilham vermek çok iyi olmuş devletimize hayırlar duası yapıyorum

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