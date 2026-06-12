Kütahya'da Yunus Timleri, minik öğrencilerle buluştu
Kütahya'da Yunus Timleri, 'Yunuslar Okullarda' etkinliği kapsamında Hediye Güral Anaokulu öğrencilerine polislik mesleğini tanıttı, güvenlik bilincini artırmayı hedefledi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus Timleri, "Yunuslar Okullarda" etkinliği kapsamında Hediye Güral Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Gerçekleştirilen ziyarette polis ekipleri, minik öğrencilere polislik mesleğini tanıtarak görevleri hakkında bilgiler verdi. Çocuklar, polislerle yakından tanışma fırsatı bulurken etkinlik boyunca eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı.
Etkinlik kapsamında öğrencilerin güvenlik bilincinin artırılması, emniyet teşkilatının görevlerinin tanıtılması ve polis-vatandaş ilişkilerinin küçük yaşlardan itibaren güçlendirilmesi amaçlandı.
Yunus Timlerine yoğun ilgi gösteren öğrenciler, polis ekipleriyle hatıra fotoğrafları çektirirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların güvenlik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA