Yunus Emre Haftası'nda İl Birincisi Şahsenem Günaydın Oldu

Yunus Emre Haftası kapsamında yapılan yarışmada il birincisi olan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisi Şahsenem Günaydın, başarısıyla hem okulunu gururlandırdı hem de 10 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-A sınıfı Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencisi Şahsenem Günaydın, Yunus Emre Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında il birincisi oldu. Kompozisyon yarışmasındaki başarısıyla okulunu gururlandıran Günaydın, 10 bin TL para ödülünün de sahibi oldu. - ESKİŞEHİR