Yunus Emre Haftası'nda İl Birincisi Şahsenem Günaydın Oldu

Yunus Emre Haftası'nda İl Birincisi Şahsenem Günaydın Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şahsenem Günaydın, Yunus Emre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında il birincisi olarak 10 bin TL ödül kazandı.

Yunus Emre Haftası kapsamında yapılan yarışmada il birincisi olan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisi Şahsenem Günaydın, başarısıyla hem okulunu gururlandırdı hem de 10 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-A sınıfı Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencisi Şahsenem Günaydın, Yunus Emre Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında il birincisi oldu. Kompozisyon yarışmasındaki başarısıyla okulunu gururlandıran Günaydın, 10 bin TL para ödülünün de sahibi oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı

Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Önemli günlere bir yenisi eklendi
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı

Ayrılık sonrası ünlü yarışmacıdan iddialı fotoğraf!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.