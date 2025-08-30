Yunt-Der Olağanüstü Genel Kurulu'nda Mustafa Uyumaz Yeniden Başkan Seçildi

Manisa Yuntdağlılar Derneği'nde (Yunt-Der) yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında mevcut başkan Mustafa Uyumaz güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

Manisa merkeze bağlı 85 köyden 63'üne hitap eden Manisa Yunt-Der'in olağanüstü genel kurul toplantısı Dernekler Binası 8. katındaki dernek ofisinde yapıldı. Genel kurul toplantısına Yuntdağı mahalle muhtarları ile dernek üyeleri katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mustafa Uyumaz genel kurula katılan 89 üyeden 60'ının oyuyla yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Mustafa Uyumaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Arif Gerçek, Bayram Yelboğa, Erol Nurbaş, Gürcan Kartal, Hüseyin Özdemir, Hüseyin Baysal, Mehmet Turhan, Şaban Arpa, Ömer Gengil ve Zeynel Mutlu'dan oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Ahmet Gökalp, Ramazan Çetinkaya ve Ahmet seçildi. - MANİSA