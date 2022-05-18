YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor - Haberler

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YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Erhan Erdoğan - Yerel
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YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen YUNİFEST'22 renkli görüntülere sahne oluyor.

YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor

YALOVA - Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen YUNİFEST'22 renkli görüntülere sahne oluyor. 16 Mayısta başlayan festivalde Manuş Baba, Yaşlı Amca bugüne sahne alan isimler oldu.

Yalova Üniversitesi Kampüsü'ndeki festivalde Manuş Baba ve Yaşlı Amca adam konserleri binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Sanatçılar beğenilen şarkılarını bu kez üniversite öğrencileri için söyledi. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekaplı da konser sonunda sanatçılara hediye takdiminde bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festivalde bu akşam Gökçe konseri gerçekleştirilecek.

Festival heyecanı yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek. Burada Ece Seçkin ve Samira sahne alacak. Festival 20 mayıs tarihinde Norm Ender konseri ile son bulacak.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Yerel

Yalova Belediyesi, Manuş Baba, Yalova, Mayıs, Yerel, Haberler

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