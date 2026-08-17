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Yumurtalık'ta Kur'an Kursunu Bitiren Öğrencilere Bisiklet ve Hediye

Yumurtalık'ta Kur'an Kursunu Bitiren Öğrencilere Bisiklet ve Hediye
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Zeytinbeli Mahallesi'nde düzenlenen yaz dönemi Kur'an kursu tamamlandı. Kursu bitiren tüm öğrencilere yardımsever vatandaşların desteğiyle hediyeler dağıtılırken, Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere de bisiklet hediye edildi. Hediyeler, İlçe Müftüsü Hasan Akman ve hocaların katılımıyla takdim edildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Yumurtalık İlçe Müftülüğü'nün Zeytinbeli Mahallesi'nde düzenlemiş olduğu yaz dönemi Kur'an kursu sona erdi. Kurs sonunda başarılı olan öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Yardımsever vatandaşların destekleriyle alınan hediyeler kursa katılan tüm çocuklara dağıtıldı. Kursa katılarak Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere ise bisiklet hediye edildi.

Öğrencilere hediyeleri Yumurtalık İlçe Müftüsü Hasan Akman ve hocaların katılımıyla verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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