Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekovalılar İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan'ın çirkin eylemine karşı sabah namazında dualarla tepki gösterdiler

Yerel Haberler

Yüksekovalılar İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan'ın çirkin eylemine karşı sabah namazında dualarla tepki gösterdiler

ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan'ın çirkin eylemine karşı sabah namazıyla camileri doldurdular.

ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan'ın çirkin eylemine karşı sabah namazıyla camileri doldurdular.

Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı aşırı sağcı Rasmus Paludan, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i hedef almasıyla Müslüman ülkelere karşı skandal eylemini gerçekleştirirken, İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin ve skandal eyleme tepki gösterdi. Yüksekova merkez ve köylerinde yaşanan vatandaşlar sabah namazında camileri doldurdu. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan Merkez İhsaniye Camisinde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar ilk olarak cami imamının okuduğu Kur'an tilavetini dinlediler. Kılınan sabah namazının ardından eller semaya açılarak, Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin eylem için dua edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Danimarka Türkiye İsveç Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title