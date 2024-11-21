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Yüksekova'da Yıkılan Okul Yeniden İnşa Edildi

Yüksekova'da Yıkılan Okul Yeniden İnşa Edildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016'daki çukur olaylarında PKK'lı teröristler tarafından yıkılan Atatürk Anadolu Lisesi, 30 milyon liraya yeniden inşa edilerek hizmete açıldı. Açılış töreninde Hakkari Valisi Ali Çelik, okulun öğrencilere güvenli bir eğitim ortamı sunacağını belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılındaki çukur olaylarında PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu yıkılan ve 30 milyon liraya yeniden inşa edilen okul hizmete açıldı.

2016 yılında yaşanan çukur olayları Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin birçok mahallesinde yıkıma neden olurken, Cumhuriyeti Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi de yıkılmıştı. İlçenin büyük mahallelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler, başka bir okula gitmek zorunda kalmıştı. Güvenlik güçlerinin kontrolü sağlamasının ardından yıkılan lisenin inşaatına yeniden başlandı. 550 öğrencinin eğitim göreceği okul, 30 milyon liraya tamamlanarak yeniden hizmet vermeye başladı.

Okulu açılış töreninde konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, "Yüksekova'mızda 16 sınıflı okulumuzu açıyoruz. Ara tatilden sonra öğrencilerimiz yeni okullarında başladılar. Onlara sağlıklı ve özellikle depreme dayanıklı ve öğrencilerimizin güvenliği için bunu öngördük. Çünkü okullarımızın en önemli özelliği, çocuklarımızın güven içerisinde eğitim öğretimlerine devam etmeleri. En kısa sürede kalan okullarımızı da bitirip, daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermelerini sağlayacağız. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılışa Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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