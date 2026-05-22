Yüksekova'da Şehit ve Gazi Komisyonu Hizmet Ofisi Açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Devlet Memurları Konfederasyonu'na bağlı Şehit ve Gazi Komisyonu Hizmet Ofisi törenle açıldı.

Eski Sebze Hali Sokağı'ndaki bir iş merkezinin 5'inci katında faaliyete geçen ofisin açılış kurdelesi; Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdoğan, Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Tuncay Cengiz, İlçe Müftüsü Nihat Şahin ile Yüksekova Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Selahattin Bilici tarafından kesildi. Açılışın ardından davetliler, ofisi dolaşarak yetkililerden yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Tuncay Cengiz, şehit ve gazi yakınları ile kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Hak ve hukuk mücadelesi yürütmek üzere yola çıktıklarını belirten Cengiz, "Devlet Memurları Konfederasyonu'nun Yüksekova'daki ofisini açmış bulunuyoruz. Katılım sağlayan tüm protokol üyelerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu ofis aracılığıyla hem memurlarımızın hem de şehit ve gazi yakınlarımızın sorunlarına çözüm üretmek için çalışacağız" dedi.

Yüksekova ve Hakkari genelinde kamu çalışanları ile şehit ve gazi yakınlarına yönelik danışmanlık ve destek hizmeti sunacak olan ofisin açılış programı, ikramların ardından sona erdi. - HAKKARİ

