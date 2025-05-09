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Yüksekova'da Kaldırımlara Gelişi Güzel Park Edilen Araçlar Tepki Çekiyor

Yüksekova'da Kaldırımlara Gelişi Güzel Park Edilen Araçlar Tepki Çekiyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde gelişi güzel park edilen araçlar, vatandaşların tepkisine neden oldu. Park sorununun giderek büyüdüğünü belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçendeki Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerindeki kaldırımlara gelişi güzel park edilen araçlar vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yüksekova'nın gelişmesiyle gün geçtikçe ilçede araçların park sorunu da büyüyor. Özellikle ilçenin can damarı olan Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde yapılan araç parkları da yaşanan sorunu gözler önüne seriyor. İlçenin uluslararası kara yolu olan İpekyolu Caddesi'nin kaldırımlarına gelişi güzel park edilen araçlar vatandaşların tepkilerine neden oldu. Yetkililerin park sorununa çözüm getirmesini isteyen vatandaşlar, "Elbette park yapılır ama kaldırımlara kadar da değil. Artık düzenli bir park sistemi olsun. Gerçekten İpekyolu Caddesi'ni kullananlar bu konuda sıkıntı yaşıyor" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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