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Yüksekova'da Jandarma'dan Sivil Denetim Uygulaması

Yüksekova'da Jandarma'dan Sivil Denetim Uygulaması
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma, trafik denetimlerini artırmak amacıyla sivil kıyafetle minibüslere yolcu olarak binerek denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucunda herhangi bir kural ihlali tespit edilmedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri, trafik denetimlerini artırmak amacıyla minibüslere sivil kıyafetle yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi.

Yüksekova'dan Hakkari'ye gitmekte olan bir minibüse sivil trafik jandarma personeli yolcu olarak bindi. Yolculuk boyunca sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığı gözlemlendi. Herhangi bir kural ihlali tespit edilmezken, seyahatin sonunda şoför ve yolculara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekiplerinin, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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