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Yüksekova'da hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi. Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugünkü uçak seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugünkü uçak seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Selahaddin Eyyubi Yüksekova Hakkari Hava Durumu Yerel Yaşam Güncel Haberler

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