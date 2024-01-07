Yüksekova'da hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugünkü uçak seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi. - HAKKARİ