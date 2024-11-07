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Yüksekova'da 1500 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı

Yüksekova'da 1500 Kişilik Yeni Cami İbadete Açıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yapımı tamamlanan 1500 kişilik cami, Vali Ali Çelik'in katılımıyla dualarla ibadete açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yapımı tamamlanan 1500 kişilik cami ibadete açıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yapımı tamamlanan Adaklı Köyü Camisi dualarla ibadete açıldı. Hakkari Valisi Ali Çelik'in katılımıyla açılan camide Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kaside okundu.

Açılışa Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova İlçe Müftüsü Mahmut Sevük de katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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