Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başladı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştiriliyor. İstanbul'da 2,5 milyondan fazla aday bu sınavda ter döküyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) bugün yapılacak. İstanbul'da sınav yerlerine gelen öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) başladı. İstanbul'da sınav yerlerine gelen öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını bekledi.

Üniversiteye giriş sınavı YKS'nın birinci oturumu TYT bugün gerçekleştiriliyor. İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen öğrenciler, sınav salonlarına alındı. TYT'nin saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 560 bin 640 aday katılıyor. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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