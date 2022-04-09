Yücel Şahin'in acı günü - Haberler

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Yücel Şahin'in acı günü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yücel Şahin'in acı günü

Kayserispor Kulübü eski başkanlarından Yücel Şahin'in annesi Nadiye Şahin hayatını kaybetti.

Kayserispor Kulübü eski başkanlarından Yücel Şahin'in annesi Nadiye Şahin hayatını kaybetti.

Yukatel Kayserispor Kulübü eski başkanlarından Yücel Şahin'in annesi Nadiye Şahin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şahin'in cenaze namazı Orgeneral Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Şahin'in cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şahin'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Yücel Şahin'in acı günü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayserispor, Yücel Şahin, Cenaze, Cami, Yerel, Haberler

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