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Yücel Arzen, performansıyla vatandaşlardan tam not aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yücel Arzen, performansıyla vatandaşlardan tam not aldı

Başiskele Belediyesi'nin "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri Yücel Arzen konseri ile devam etti.

Başiskele Belediyesi'nin "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri Yücel Arzen konseri ile devam etti.

Yaz boyunca vatandaşlara eğlenceli etkinlik takvimi hazırlayan Başiskele Belediyesi, sahilde kurulan sahnede birbirinden değerli ses sanatçılarını Başiskeleliler ile buluşturuyor. Başiskele sahilinde sahneye çıkan ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı.

Birbirinden güzel eserlerin müzikseverlerin beğenisine sunulduğu konser büyük beğeni ve ilgiyle izlendi. Yücel Arzen, vatandaşlardan da tam not aldı. Program sonunda sahneye çıkan Yasin Özlü, Yücel Arzen ve ekibini tebrik ederek, çiçek takdim etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yücel Arzen Başiskele Yerel Haberler

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