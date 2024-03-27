YTB Temsilcileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesini Ziyaret Etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) 'Türkiye Bursları Öğrenci Buluşmaları' programı çerçevesinde 4 YTB temsilcisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesini ziyaret etti.

ESOGÜ TÖMER'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, merkezde Türkçe hazırlık eğitimi alan burslu ögrencilerle bir araya gelen heyet, öğrencilerin talepleri ve yaşadıkları problemler hakkında bilgi aldı. ESOGÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Oktay Berber, müdür yardımcıları Doç. Dr. Tuba Onat Çakıroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aliye Nur Ercan Güven ile öğretim görevlileri Dr. Selin Bayrak, Dr. Alperen Biçer'in de katıldığı ve oldukça verimli geçen toplantı sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. - ESKİŞEHİR