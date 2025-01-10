Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan Gazeteciler Günü Kutlaması

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan '10 Ocak Gazeteciler Günü'nde basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Mehmet Ali Özkan 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını ağırladı. Programda Yozgat Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler personeli Emre Demirel ile Çamlık Gazetesi Haber Müdürü Eda Demirel'in 1 yaşına basan bebekleri ilgi odağı oldu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile pasta kesen Aslı bebek ve ailesine sağlıklı ömürler dileyen Özkan, aileyi tebrik etti. İhlas Haber Ajansı'nda uzun yıllar görev yapan Ömer Ertuğrul'un emekliliğini tebrik eden Vali Özkan kendisine plaket takdim etti. Gazetecilerle sohbet eden Özkan, program sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - YOZGAT