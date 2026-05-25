Yozgat'ta 2 Asırlık "Ulu Kavak" Ziyaretine Yasak Getirildi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yöre halkının kutsal kabul ettiği 2 asırlık "Ulu Kavak" ağacına bayram öncesinde ziyaret yasağı getirildi.

Çekerek'in Kamışçık Köyü'nde bulunan, 200 yaşın üzerinde olduğu tahmin edilen ulu kavak ağacını yılda 7-8 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Dilek dileyen yurttaşlar, burada lokma dağıtıyor, kurban kesiyor.

Köyün simgesi haline gelen kavak ağacına köylüler yaprağını dahi koparmadan gözleri gibi bakıyor. Köylülerin geleneksel kıyafetlerini giyip kurban keserek dilekte bulundukları kavak ağacı, 1993'te "Anıt Ağaç" statüsüne kavuşturuldu.

Bayramlarda ve özel günlerde oldukça yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Kamışçık'ta köylüler geleneklerini ve etkinliklerini anıt ağaç etrafında sürdürüyor. Kurban Bayramı için hazırlanan köylüler, DKMP Yozgat Şube Şenliği'nden gelen ekibin incelemesi sonrasında gelen yazı ile hazırlıklarını durdurdu.

ZİYARETLERİN RİSKLİ OLACAĞI BELİRLENDİ

DKMP'den gönderilen yazıda şu uyarılarda bulunuldu:

"Özellikle son dönemlerde ilimizde yaşanan ve etkili olan yağışlardan dolayı Anıt Ağacın bulunduğu zeminin fazla suya maruz kalması sebebiyle ağacın köklerinin bulunduğu alanda da riskler olduğu değerlendirilmektedir. Bu riskler ağacın devrilmesine, dalların kırılmasına ve daha büyük tehlikeler oluşturmasına neden olabilir. Bu sebeple anıt ağacın olduğu alana kesinlikle giriş yapılmaması ve çevrelerinde de dolaşılmaması gerekmektedir. Bayram dolayısıyla ziyaretçi sayısının da artış göstereceği düşünülerek bu alanda kesinlikle ziyaretçi alınmaması önem arz etmektedir. Yaşanabilecek herhangi olumsuz durumla karşılaşmamak için bu alana ziyaret gerçekleştirilecek kişilerin uyarı yazılarını dikkate alınması, alana kesinlikle giriş yapmaması ve köy muhtarının yapacağı uyarıları dikkate alarak zorluk çıkarmamaları ve anlayış göstermeleri gerekmektedir."

"MESELA ÇOCUĞUN OLMUYOR, DİLEK DİLİYORSUN"

Köy sakinlerinden Şemsi Şahbaz, ağaca yönelik vatandaşların inanışına değinirken, "Kerem Dede'den kalma. 'Burası evliya olsun' demiş, Kerem Dede. Burası bataklıkmış. Bataklıktan Ulu Kavak kaldı, Kamışçık Köyü oldu. Bu Ulu Kavak deden lokma deriz. Geleneğimizi göreneklerimizi yaşatırız. Dilek dileyen olur. Hepsi de çok şükür yerine gelir. Hasta olun, çocuğun olmaz, hepsi geliyor" dedi.

YILDA 7-8 BİN ZİYARETÇİ

Kamışçık Köyü Muhtarı Rıza Taşgın da anıt ağacın her yıl 7-8 bin civarında ziyaretçisinin olduğunu belirterek, "Alevisi Sünnisi hiçbir ayrım yapmadan insanların gelip ziyaret ettiği, senede 7-8 bin civarında insanın gelip ziyaret ettiği bir yerimizdir. Gelenler lokma, adaklar olursa 7-8 saat bu sahada kalıyorlar. Daha çok da işte oğlu askere gidenler, sağlık durumu, hastalık nedeniyle evladı olmayanlar, çocuğu olmayanlar gelip ziyaret ederler, dileklerini dilerler. İyi niyetlerle, işte lokmalarla, kurbanlarla. Bizim de köy olarak hemen hemen tüm etkinliklerimizin, ritüellerimizin, tarihi, törelerimizin yaşandığı bir alanımızdır" diye konuştu.

Muhtar Taşgın, DKMP tarafından yapılan inceleme sonrasında Kurban Bayramı'nda ziyaretçi kabul edilmeyeceğini çevre köylere de duyurduğunu, Ulu Kavak Tabiat Anıtı ve sahasında gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, ziyaretlerin yapılamayacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA