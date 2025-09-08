Yozgat'ta Yeni Eğitim Yılı Başladı, Öğrenci Sayısında Düşüş

HABER: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 449 okulda 5 bin 572 öğretmen ve 65 bin 502 öğrencinin katılımıyla başladı. 2023-2025 arasında öğrenci sayısı 11 bin 17 azaldığı belirlendi.

Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılının açılış töreni, TOKİ 100. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda yapıldı. Şiirler okundu, müzik dinletisi ve halkoyunları ekibinin gösterisi sonrasında 4'üncü sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, törende yaptığı konuşmada, "Yozgat gibi köklü bir geçmişe ve zengin bir kültürel mirasa sahip bir şehirde, eğitimin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu şehir sadece coğrafi bir alan değil; aynı zamanda geleceğimizi birlikte kurduğumuz büyük bir yuvadır. Bu ailenin en kıymetli üyeleri olan 65 bin 502 öğrencimiz, 5 bin 572 öğretmenimiz ve binlerce eğitim çalışanımızla birlikte, 449 okulumuzda yeni bir başlangıcın heyecanını yaşıyoruz. Bu rakamlar, aslında birer sayıdan ibaret değil; her biri umutla bakan bir çift göz, öğrenmeye açık bir zihin, geleceğe yön verecek birer birey demektir" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim'in çaldığı zil ile öğrenciler sınıflarına girdi. Öğrencilere ücretsiz kitaplarının yanı sıra hediye verildi.

Bu arada, Yozgat'ta 2023-2024 eğitim öğretim yılında il genelinde 76 bin 519 öğrenci, 463 okulda dersbaşı yapmıştı. Yeni eğitim öğretim yılı 2025-2026 döneminde ise 449 okulda 65 bin 502 öğrencinin dersbaşı yaptığı açıklandı. Böylece, 2023-2025 arasında öğrenci sayısı 11 bin 17 azaldığı belirlendi.