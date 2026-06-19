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Yozgat Yerköy'de Çatısı Her Yağışta Akan Evde Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın, Yetkililerden Yardım İstedi

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde eşini kaybettikten sonra köyde tek başına kalan 83 yaşındaki Fethiye Mertcan, her yağışta çatısı akan evinin onarılması için yetkililerden yardım istiyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Beserek köyünde yaklaşık 5 yıl önce eşini kaybedince köyde tek başına kalan 83 yaşındaki Fethiye Mertcan, her yağışta çatısı akan köy evinin bakımının yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Yerköy ilçesine bağlı Beserek köyünde eşini kaybettikten sonra derme çatma ahşap binada yalnız kalan Fethiye Mertcan, 7 kızının evlenip, köy dışında farklı şehirlerde yaşadığını, oğlunun ise Ankara'da diyaliz tedavisi gördüğünü söyledi.

Ev işlerine bazen komşularının yardım ettiğini belirten yaşlı kadın, evi onarmak için gelenlerin mutfağını kapatmaları nedeniyle misafir odası olarak kullandığı odayı mutfak yaptığını, her yağışta tavanın aktığını anlattı. Fethiye Mertcan, "Kimse yardım etmiyor. Eşim öldü 4-5 sene oldu. Kimse yardım etmiyor. Yerköy'den hayrına yapacaklardı geldiler bu hale getirdiler. Yardım bekliyorum. Benim evimin yapılmasını bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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