Yozgat'ta Ücretsiz Fidan Dağıtımına Başlandı

Yozgat'ta Fidan Üretim Şefliği'nde yetiştirilen 110 bin fidanın dağıtımına başlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bu yıl il genelinde toplamda 4 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Fidan Üretim Şefliği'nde yetiştirilen mahlep, sedir ve karaçam fidanlarından 110 bini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşlara dağıtılan fidanlar dışında okullarda öğrencilerin ve işletmelerin de fidan dikimi yapacağını hatırlatarak, "Bugün bir başlangıç. Bununla birlikte okullarımızda dikeceğimiz fidanlar, işletme müdürlüklerimizde dikeceğimiz fidanlar bu sene aksilik olmazsa 4 milyon sayısına erişecek" dedi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde faaliyet gösteren Fidan Üretim Şefliği, 30 hektarlık geniş üretim alanında yılda 3 milyon fidan yetiştirerek ülkenin dört bir yanına gönderiyor. 20 farklı türde fidan yetiştirilen tesiste, tam kapasite çalıştığında bu rakamın 8 milyon fidana ulaşabiliyor.

Tesiste bu yıl yetiştirilen bin adet mahlep, bin 500 adet sedir ve 12 bin 500 adet karaçam fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı. 11 Kasım tarihine kadar ise il genelinde 95 bin adet fidanın dağıtılacağı aktarıldı. Milli Ağaçlandırma Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, Yozgat merkezde Vali Mehmet Ali Özkan ve il protokolünün de katılımı ile bir kamyon dolusu fidan dağıtımı ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Ücretsiz fidan alabilmek için vatandaşlar dağıtımın yapıldığı stant önünde kuyruk oluşturdu. İşletme yetkilileri, herkese yetecek kadar fidanın mevcut olduğu uyarısında bulundu, buradan fidan alamayanlara işletmeden de fidan verebileceklerini bildirdi.

" Dikeceğimiz fidanlar bu sene aksilik olmazsa 4 milyon sayısına erişecek"

Yozgat Valsi Mehmet Ali Özkan, bu yıl Yozgat'ta dikilecek fidan sayısının 4 milyona ulaşacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yozgat'ımızı yeşertmek üzere bugün fidan dağıtımlarımıza başlıyoruz. İlimizin tüm ilçelerinde, Yozgat merkezde bugün, bu hafta içerisinde Orman İşletme Müdürlüklerimiz 110 bin fidanı toprakla buluşturmak üzere insanımıza teslim edecekler. Buradaki amacımız insanımızın da Yozgat'ımızın güzelleşmesine, geleceğine, geleceğine nefes olmasına katkı sunmaları amacıyla onların vasıtasıyla, onların elleriyle bu güzel güzide fidanları, arkadaşlarımızın fidanlığımızda yetiştirdiği fidanları insanımıza teslim etmek. Bugün bir başlangıç. Bununla birlikte okullarımızda dikeceğimiz fidanlar, işletme müdürlüklerimizde dikeceğimiz fidanlar bu sene aksilik olmazsa 4 milyon sayısına erişecek. Yozgat'ımızın her köşesinde, her yanında, her insanımızın birer fidanı olacak."

Kaynak: ANKA / Yerel



