Yozgat'ta Şüpheli Araçta Bonzai ve Esrar Ele Geçirildi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada toplam 35,20 gram bonzai ve 9,25 gram esrar buldu. İki şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli araçta bonzai ve esrar yakalandı
YOZGAT - Yozgat'ta alınan istihbaratı değerlendiren Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli araçta bonzai ve esrar yakaladı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde A.T. ve M.M. isimli şahıslarla ilgili ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, şüphelilerin aracında yaptığı aramada 35,20 gram bonzai ve 9,25 gram esrar yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKA YİĞİT - Yerel