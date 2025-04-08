Yozgat'ta Şüpheli Araçta Bonzai ve Esrar Ele Geçirildi

Şüpheli araçta bonzai ve esrar yakalandı

YOZGAT - Yozgat'ta alınan istihbaratı değerlendiren Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli araçta bonzai ve esrar yakaladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde A.T. ve M.M. isimli şahıslarla ilgili ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, şüphelilerin aracında yaptığı aramada 35,20 gram bonzai ve 9,25 gram esrar yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.