Yozgat'ta şehitler için yürüdüler - Haberler

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Yozgat'ta şehitler için yürüdüler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yozgat Alperen Ocakları İl Başkanlığı, Pençe-Kilit operasyonuna destek ve şehitlere minnet yürüyüşü düzenledi.

Yozgat Alperen Ocakları İl Başkanlığı, Pençe-Kilit operasyonuna destek ve şehitlere minnet yürüyüşü düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası yürüyüşe başladı. Terminal kavşağına kadar ellerinde Türk bayrakları ile tekbir ve sloganlar eşliğinde yürüyen vatandaşlar, tekrar Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, Yozgat İl Başkanı Mustafa Çıtak, "Gün birlik ve beraberlik günüdür. Kıyama kalkıp haykırışımız, şehitlere minnet duyduğumuzun ifadesidir. Alperen Ocakları her daim devletinin, milletinin, ordusunun ve polisinin yanında olmuştur, bundan sonrada yanında olacaktır. Nerede bir vatan haini varsa da karşısında dimdik duracaktır. Devlet, millet, bayrak ve şehitlerimiz bizim kırmızı çizgimiz ve en kıymetli değerlerimizdir ve bu değerlere sahip çıkmak bizlerin boynunun borcudur" dedi.

Yürüyüşün ardından şehitler için dua edildi ve program sona erdi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Alperen Ocakları Cumhuriyet Yozgat Yerel Haberler

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