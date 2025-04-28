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Yozgat'ta Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Yozgat'ta Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
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Yozgat'ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda ruhsatsız bir tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

YOZGAT - Yozgat'ta Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve KOM Şube tarafından ormanlık alanda yapılan aramada Ş.S. isimli şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 60 adet 9 mm tabanca fişeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet tüfek şarjörü, 1 adet kasatura ele geçirildi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EKİNCİ - Yerel
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