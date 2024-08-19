Yozgat'ta otomobil ile pikabın çarpışması: 8 yaralı
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza Saraykent ilçesindeki E-88 kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Yozgat'ta otomobil ile pikabın çarpıştı: 8 yaralı
YOZGAT - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Saraykent ilçesinde bulunan E-88 kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. H.B.C. yönetimindeki 66 AN 486 plakalı pikap, S.T. idaresindeki 66 ACU 443 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar Saraykent ve Sorgun ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.