Yozgat'ta Orman Yangınlarına Dikkat Çeken Fotoğraf Sergisi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında, ağaçlarla birlikte yaşamlarını kaybeden canlıların da fotoğraflarının yer aldığı 50 civarındaki fotoğraf, Yozgat'ta Meydan Yeri Caddesi'nde sergilendi. "Yanan sadece ormanlarımız değil" konulu fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Yozgat'ın en işlek caddelerinden biri olan Meydan Yeri Caddesi'nde, yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili fotoğraf sergisi açıldı. Sergiyi gezenler, zaman zaman kendi aralarında yangınları tartıştı. Bazıları, sergideki fotoğrafları cep telefonlarıyla kayıt altına almayı tercih etti. Gün boyu açık kalan serginin insanlar arasında farkındalık yaratmak olduğunu belirten Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Ülkemizde her yıl on binlerce orman yangını meydana gelmektedir. Bu yangınlarda onlarca ağaçlarımız kül olmaktadır. Ancak yanan sadece ağaçlarımız değildir. Bu yangınlarda milyonlarca ağacımız kül olmakta, ağaçlarla birlikte birçok canlının hayatı ve yaşam ortamları yok olmaktadır. Bu yangınlarda 143 şehidimiz bulunmaktadır. Meydana gelen orman yangınlarının yüzde 90'ına yakın insan kaynaklıdır. Orman yangınlarının önlenmesinde farkındalık yaratmak amacıyla 'Yanan sadece ağaçlar değil' temalı fotoğraf sergisi düzenlenmiştir."