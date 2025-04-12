Yozgat'ta Nisan Ayında Yağan Kar İçin Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Yozgat'ta Nisan ayında yağan kar sonrası temizleme çalışmaları yapıldı

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdare ekipleri sahadaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Nisan ayında ilkbaharın etkilerini göstermesi beklenirken sürpriz şekilde yağan kar sonrası Yozgat İl Özel İdare ekipleri iş makinalarıyla kar temizliğine başladı. Kar yağışının etkisini yoğun şekilde gösterdiği Şefaatli ve Çayıralan'da ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ekipler mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyor.

Yetkililer soğuk ve karlı havanın birkaç gün daha etkili olacağını ifade ediyor.