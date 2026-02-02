Haberler

Bu mahtara herkes 'abi' demek zorunda kalıyor

Bu mahtara herkes 'abi' demek zorunda kalıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesi Muhtarı Abi Şahin, ismi ve yaklaşımıyla mahalle halkına ağabeylik yapıyor. Ailesinin tarihinden bahseden Şahin, 'Abi' isminin kendisine yüklediği sorumluluğu vurguluyor.

Yozgat'taki bir muhtara herkes 'abi' diyor. Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesi Muhtarı Abi Şahin, ismiyle de duruşuyla da dikkat çekiyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesi Muhtarı Abi Şahin, sıra dışı ismi ve köklü aile hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. "Boğazlıyan'ın tek Abi'si benim" diyen Muhtar Şahin, sadece adıyla değil, mahalle halkına yaklaşımıyla da gerçek bir ağabey gibi hizmet etmeyi ilke edindiğini ifade ediyor.

"Babam bana 'Abi' ismini verdi"

Ailesinin köklerinin Karamanoğulları'na dayandığını belirten Şahin, kuşaktan kuşağa aktarılan isim geleneğini şu sözlerle anlattı: "Biz Konya'dan gelmeyiz, Karamanoğullarıyız. Konya'da bir Abi'miz vardı, birinci kuşaktı. İkinci ve üçüncü kuşak Selanik'teydi. Babam da nesil devam etsin diye dördüncü kuşak olarak bana Abi ismini verdi."

"Abi olmak bir duruştur"

"Makamın ne olursa olsun bana Abi demek zorundasın" sözleriyle çevresindekileri gülümseten Muhtar Abi Şahin, bu ismin kendisine önemli bir sorumluluk yüklediğini vurgulayarak, "Biz de herkesin ağabeyi olmaya çalışıyoruz. Abi olmak sadece bir isim değil, bir duruştur" dedi. Beş çocuk babası olan Abi Şahin, geleneği kendi çocuklarına taşımadığını da belirtti. "Sülalede bir tane Abi olsun yeter. O da var çok şükür" diyen Şahin, yeğenlerinin yaşadığı tatlı karışıklığı ise tebessümle anlattı: "Abi Emmi diyemiyorlar, Abi Dayı diyemiyorlar. Onlar da bana sadece Abi diyor."

Mahalle sakinleri tarafından samimiyeti ve halkla iç içe yönetim anlayışıyla takdir edilen Muhtar Abi Şahin, Eğlence Mahallesi'nde birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 'Boğazlıyan'ın tek Abisi' olarak anılan Muhtar Abi Şahin, ismine yakışır şekilde mahallesinin hem temsilcisi hem de ağabeyi olmayı sürdürüyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü

Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü