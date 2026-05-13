Yozgat'ta Kurban Pazarlarına İlgi Az… "Emekli Zaten Kesemiyor. Neyle Kesecek Adam?"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun, Boğazlıyan ve Kadışehri ilçelerinde her hafta belirli günlerde kurulan hayvan pazarında kurbanlıklar görücüye çıktı. Önceki yıllara göre bu yıl pazarlarda beklenilen hareketlilik oluşmadı. Yozgat merkez ve diğer ilçelerde henüz kurban satış alanlarında satışlar başlamadı. Satışların çiftliklerde, ahırlarda yapıldığı kaydedildi.

Yozgat'ta bu yıl yurttaşın alım gücünün düşmesi canlı hayvan pazarlarına da yansıdı. Kurban Bayramı öncesinde önceki yıllarda yaşanılan hareketlilik azaldı. Hem kurbanlık satanların hem de kurban alacakların sayısı düştü.

Bir yıl emek verip beslediği kurbanlık hayvanını pazarda satışa sunan besici Enes Yiğit, "Besicilik hiç iyi değil. Yemin torbası bin lirayı geçti. İğne, ilaç derken sıkıntıdayım. Kurtarmıyor. Kesim düştü. Satışlar da duruyor. Bu danayı 150-160 bin liraya aldık, 40-50 bin lira yedirdik. Bir sene bekledik, 20-30 bin lira bir şey kalıyor" diye konuştu.

"EMEKLİ ZATEN KESEMİYOR"

Bekir Acar da 240 bin liraya 5 kişi kesecekleri kurbanlığı satın alırken, "Yemin torbası bin lira diyor. Danayı 150 bin liraya almış, 50 bin lira da masraf 200 bin lira. 30 bin lira karıyla bana satıyor. Bir senede 30 bin lira çok mu? Kendi eziyetini de saymıyor. Biz de bunu şimdi aldık. 5 kişi kesiyor. Bizim de imkanımız yok, seneye kesemeyeceğiz. Devletin bu işe el atması lazım. Emekli zaten kesemiyor. Neyinle kesecek adam? Karnını doyuramıyor emekli" dedi.

"KIRIKKALE'DEN KAMYONUMLA TAM 12 BİN LİRA YAKIYORUM"

Kırıkkale'den Yozgat'a besi hayvanı almak için gelen Mehmet Karakaya ise şöyle konuştu:

"Buradan genellikle kurbanlık tosun alıyoruz. Bugün pazarda fazla mal yok. Hayvan çadırlara gitti. Ahırlarda birkaç tane varsa var. Fazla mal bulamadık. Fiyatlar normal, iki senenin fiyatı gibi. Öyle abartı olacak bir fiyat değil. Allah besicilere yardım etsin, zor bir iş. Adam şu anda buzağıyı alıyor 160-170 bin liraya, kurbanlığı alıyor 200-210 bin liraya. Burada bir dengesizlik yok mu? Maliyetler yüksek. Yem olmuş 950-1000 lira, saman olmuş 10 lira. Bir sene bakacak da para kazanacak. Bu iş zor. Uzakta kolay görünüyor ama zor. Ben Kırıkkale'den geliyorum. Kamyonumla geldim. Tam 12 bin lira para yakıyorum. 6 ay önce bu arabam 6 bin 500- 7 bin lira para yakıyordu."

Kaynak: ANKA