Yozgat'ta koruyucu aile farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta koruyucu aile farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Yozgat'ta koruyucu aile farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" çerçevesinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" çerçevesinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Yozgat Lisesi önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşe protokol üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Zehra Nur Zaimoğlu, Yozgat'ta 2022 Haziran ayı itibariyle mevcut koruyucu aile sayısının 32, bu hizmetten faydalandırılan çocuk sayısının ise 45 olduğunu söyledi.

Koruyucu aile günü etkinlikleri ile koruyucu aile konusuna dikkat çekmek ve koruyucu aile sayısını artırmak olduğunu ifade eden Zaimoğlu, "Bütün çocuklarımızın güven içinde, mutlu bir şekilde hayatını sürdürebileceği ailelere kavuşmaları ümidi ve gayretiyle, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutluyor, koruyucu ailelerimize ve çocuklarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz." dedi.

Konuşmanın arından halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Meydanı Koruyucu Aile Günü Yozgat Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title