Yozgat'ta İklim Değişikliği Etkileri: Kuraklık ve Doğru Tarım Yönetimi İhtiyacı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Uzun bir süredir yağışların düşmediği, baraj ve göletlerdeki suların bitme noktasına geldiği Yozgat'ta kış öncesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi doğanın uyanıp, kırlarda çiçeklerin açmasına, domates fidelerinin yeniden ürün vermesine neden oldu. Yozgat Bozok Üniversitesi i Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, iklim değişikliğine bağlı olarak tamamen karla kaplı olması beklenilen şu günlerde kırlarda bitkilerin çiçek açtığını hatırlattı, "Tarımsal kuraklık açısından söylüyorum; doğru yönetim uygulamalarını yapmamız gerekiyor. Doğru sulama, doğru ekim, doğru gübreleme, doğru hasat ön plana çıkıyor" uyarısında bulundu.

Şu günlerde yoğun kar yağışının olması gerekirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerini üzerinde seyrettiği Yozgat'ta, doğada, kırlarda bitkiler çiçek açtı, ilkbahar dönemini andıran görüntüler ortaya çıktı. İklim değişikliğinin etkin bir biçimde yaşanıldığı Yozgat'ta ekili alanlar yeşerip, yatmaya başladı, tarım alanlarının sulamasına yönelik yapılan baraj ve göletlerin büyük çoğunluğunda su yok denecek noktaya geldi. Yozgat Valiliği, "Dünya üzerinde temiz su kaynakları giderek azalıyor. Suya vefa göstermek, su tüketimimizi bilinçli hale getirmekle mümkün. Küçük adımlarla büyük farklar yaratabiliriz. Siz de suya vefa gösterin, israf etmeyin" paylaşımında bulundu.

" Artık bir hidrolojik kuraklıktan bahsedebiliriz"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, yeterli yağmur yağışlarının olmaması nedeniyle artık hidrolojik kuraklıktan bahsetmenin mümkün olduğunu söyledi. Yakupoğlu, "Kuraklığın artık malum olduğu iklim değişikliği ile beraber gerçek. Biz kuraklığı 4'e ayırıyoruz; meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık, tarımsal kuraklık ve sosyoekonomik kuraklık şeklinde. Meteorolojik kuraklıkla beraber yani yağışların düşmemesi ile beraber, daha doğrusu yağışın yağmur şeklinde düşmemesi ile beraber artık bir hidrolojik kuraklıktan bahsedebiliriz" diye konuştu.

"Barajlar, ölü hacimlerinden bile su harcamaya başlamış durumda"

Prof. Dr. Yakupoğlu, çok ünlü azmaklarda bile su seviyesinin 15 santimetreye kadar azaldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Barajlardaki doluluk oranlarının artık eksilerde olduğunu görüyoruz. Barajlar, ölü hacimlerinden bile su harcamaya başlamış durumda. Kullanılabilir suyun büyük kısmının tarımda kullanılan Türkiye için özellikle de kuru tarım sistemlerinin uygulandığı Yozgat gibi iller için büyük bir problem şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada iklim değişikliği ile beraber, geciken yağışlarla beraber, havaların sıcak gitmesi ile beraber, ekimin geçtiğini, ekim zamanının çok geçtiğini söyleyebiliriz. Ekimi geciktirmek, belli yörelerde Ergene ovası gibi, Marmara Bölgesi gibi yahut da Ege'nin belli ovaları gibi yerlerde belki orta uzun vadede bir çözüm gibi görünse bile toprağın uygun nemde olduğu tavında ekilmesi gerektiğinden özellikle kuru tarımın yapıldığı Yozgat gibi bölgelerde bir problem olarak karşımıza çıkma ihtimali büyük. Bu rekolteye de olumsuz yansıyacaktır izlenimi şimdilik veriyor."

"Doğru yönetim uygulamalarını yapmamız gerekiyor"

Yakupoğlu, "Ne yapmak gerekir?" sorusuna ise, "Kırların bile çiçeklendiği şu devirde, tamamen karla kaplı olmasını beklerken kırlar bile çiçeklenmişken şu devirde biz kuraklığa karşı ne yapmamız gerekir? Burada doğru yönetim uygulamalarını ziraat açısından tarımsal kuraklık açısından söylüyorum; doğru yönetim uygulamalarını yapmamız gerekiyor. Doğru sulama, doğru ekim, doğru gübreleme, doğru hasat ön plana çıkıyor" yanıtını verdi.