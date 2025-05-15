Yozgat'ta 'Aile Yılı' İçin Yürüyüş Düzenlendi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurum müdürleri ve personelinin katıldığı yürüyüşte 'Ailemiz Geleceğimiz' yazılı pankartla farkındalık oluşturuldu. Birçok ailenin katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Arif Topal "Malumunuz Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edildi. Bu çerçevede 'Aile Haftası' olması münasebetiyle bakanlığımızın talimatıyla 81 ilimizde kortej, yürüyüş yapıldı. Biraz sonra saat 14.00'te de 'Yozgat Büyük Aile Şenliği' programımız var. Dün de konferans ve tiyatromuz vardı. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkesi aile şenliğimize bekliyoruz" şeklinde bilgi verdi. - YOZGAT