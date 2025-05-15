Yozgat'ta 'Aile Yılı' İçin Yürüyüş Düzenlendi

Yozgat'ta 'Aile Yılı' İçin Yürüyüş Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona ererken, düzenlenen etkinliklerle Aile Haftası kutlandı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurum müdürleri ve personelinin katıldığı yürüyüşte 'Ailemiz Geleceğimiz' yazılı pankartla farkındalık oluşturuldu. Birçok ailenin katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Arif Topal "Malumunuz Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edildi. Bu çerçevede 'Aile Haftası' olması münasebetiyle bakanlığımızın talimatıyla 81 ilimizde kortej, yürüyüş yapıldı. Biraz sonra saat 14.00'te de 'Yozgat Büyük Aile Şenliği' programımız var. Dün de konferans ve tiyatromuz vardı. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkesi aile şenliğimize bekliyoruz" şeklinde bilgi verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok

Trump "İstanbul'a gelebilirim" dedi, bu kez Putin yan çizdi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'e hangi takım çıkacak! Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda

Nefes kesecek maçlar şifresiz kanalda
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj

Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Yeşilçam'ın usta ismi Ali Özgentürk hayatını kaybetti

Sinema dünyası yasta! Ünlü yönetmenden acı haber
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.