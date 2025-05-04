Yozgat'ta 9 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı
Yozgat Jandarma Komutanlığı, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.Ş.C.'yi operasyonla yakaladı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yozgat'ta kesinleşmiş 9 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
YOZGAT - Yozgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla hakkında kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.
Yozgat'ta hakkında 'Kasten Yaralama ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.Ş.C. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan O.Ş.C. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel