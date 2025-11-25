Yozgat'ın 'Manili Kaptanı' Yolcuların Kalbini Fethediyor

Yozgat Özel Halk Otobüsü şoförü Mehmet Uzun, nezaketli davranışları, manileri ve otobüs yazılarıyla görenlerin beğenisini topluyor.

Yozgat'ta yaşayan ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli olan 59 yaşındaki Mehmet Uzun, çalışırken giydiği takım elbisesi, yolculara söylediği manileri ve temennileriyle oldukça seviliyor. 2021 yılından itibaren halk otobüsü şoförlüğü yapan Uzun, kendisini 'Manili Kaptan' olarak tanıtıyor. Mehmet Uzun, yolcuları karşılaması, inen yolculara iyi dilek ve temennilerde bulunmasıyla ön plana çıkıyor.

"İnsanları çok seviyoruz"

Mehmet Uzun, yolcu taşımanın önemli bir iş olduğunu belirterek, "Kan taşıyor, can taşıyor, en değerli varlık Yozgat'ı taşıyoruz. Biz, insanları çok seviyoruz. Burada adları başka, tatları başka, özleri başka sözleri başka arkadaşlarla sabahın seherinde başlıyor, gecenin geç saatlerine kadar devam ediyoruz. Bu bizim ekmeğimiz, bu bizim mesleğimiz" dedi.

"Kulun kula duası her zaman şifadır"

Mani söylemenin içinden geldiğini ifade eden Uzun, "Söylediğim maniler yaradılıştan gelen bir şey. Son durağa varınca orada söylüyorum. 'Dört yol çarşı merkez inecek herkes, otogara gidenler inmesin yeter ki gülen yüzler solmasın, her şey gönlünüzce olsun' diyorum. Bunu insanlara moral olsun, motivasyon olsun, neşe olsun diye söylüyorum. Kulun kula duası her zaman şifadır. Dua etmek iyidir. İyi niyet iyidir. Biz de Yozgatlı olarak güneşin koşarak doğduğu üzülerek battığı güzelim dünyanın ve Türkiye'nin tam ortası Yozgat'tan bizi izleyen bizi seyreden, misafir olan arkadaşlarımıza ve Yozgat halkına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Uzun, otobüsünde kullandığı sözlerin emekli olduğu Milli Eğitim camiasından izler taşıdığını söyledi. Kırgınlıkların olmaması için ve kendisini tercih eden yolculara teşekkür etmek için yazılar kullanan Uzun, bu dünyayı ve öteki dünyayı unutmamak gerektiğini belirtti.

Fatih Mahalle Muhtarı Akif Akbulut, "Mehmet ağabeyimiz değerli bir ağabeyimiz. Müşteriye davranışları ve yazılarından da göründüğü gibi ne kadar kaliteli bir insan olduğu belli. Mehmet ağabey işine titiz biri. Hem Milli Eğitim'den hem de otobüsten tanıyan çok" dedi. - YOZGAT