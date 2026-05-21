Yozgat'ta Cehrilik Lalesi koruma altına alındı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Gelin Kayası'nın da bulunduğu bölgede kendiliğinden yetişen ve yöre halkı tarafından "Cehrilik Lalesi" olarak adlandırılan şakayık bitkisi yakın takibe alındı. Hava durumuna bağlı olarak her yıl mayıs ayının ilk haftası ile ortalarından itibaren açan ve yaklaşık 20 gün sonra solan laleler, özellikle doğaseverler, fotoğraf sanatçıları ve gazetecilerin ilgisini çekiyor. Endemik olan çiçeği koparmanın cezasının ise 840 bin lira olduğu belirtildi.

Yozgat il merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan Cehrilik bölgesindeki Gelin Kayası eteğindeki dere yatağında kendiliğinden yetişen Cehrilik Lalesi, bu yıl havaların yağışlı geçmesi nedeniyle gecikmeli açtı.

Diğer bölgelerde "Ayı Gülü" olarak da bilinen bitki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından koruma altına alınmasına karşılık Yozgat'ta resmi koruma kararı bulunmuyor. Koruma altına alınması istenilen ve açtığı dönem içerisinde büyük ilgi gören çiçek için Cehrilik bölgesini ziyaret eden jandarma personeli, endemik bitkilerden olan lalenin korunmasına yönelik önleyici kolluk faaliyetinde bulundu.

Bölgede hayvancılıkla uğraşanların, doğal güzelliğin korunması için burada hayvan otlatmamaları istendi.

Jandarma, çiçeğe yönelik herhangi bir ihlal fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne derhal bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığının, ormanları ve doğanın eşsiz zenginliklerini korumak için gerçekleştirilen kontrolleri titizlikle sürdüreceği aktarıldı.

Yozgat'ta resmi koruma altına alınmammış olsa bile yasal olarak endemik bitkilerin koparılmasının, zarar verilmesinin yasak olduğu ve yurt genelinde endemik bitki türlerini koparıp, tahrip edenlere 840 bin lira para cezası uygulanabildiği hatırlatıldı.

Kaynak: ANKA