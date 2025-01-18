Yongalık Köyü'ndeki Yanan Cami Yeniden İnşa Edilecek
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Milletvekili Ercan Öztürk, 3 Ocak 2025'te yanan Yongalık Köyü'ndeki camiyi inceledi. Yeniden inşa projesi ile köyün manevi değerini yükseltmeyi hedefliyor.
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gümüşova ilçesi Yongalık Köyünde 3 Ocak 2025 günü yanan camide incelemelerde bulundu, yanan caminin yeniden inşa edilip halkın hizmetine sunulacağı söylediler.
Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık Köyü'nde 3 Ocak 2025 tarihinde çıkan yangın sonucu zarar gören camide Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve diğer protokol üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu.
Vali Selçuk Aslan, caminin yeniden vatandaşlarımızın hizmetine kazandırılması için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.
Milletvekili Ercan Öztürk ise "Hemşehrilerimize yakışır hem modern hem de geniş kapasiteye sahip yeni bir cami inşa etme kararı aldık. İnşallah el birliğiyle köyümüzün manevi değerini ayağa kaldıracak eseri en kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE