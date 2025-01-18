Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız

Ateşkes anlaşması sonrası Türkiye'den ilk yorum
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Yongalık Köyü'ndeki Yanan Cami Yeniden İnşa Edilecek

Yongalık Köyü'ndeki Yanan Cami Yeniden İnşa Edilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Milletvekili Ercan Öztürk, 3 Ocak 2025'te yanan Yongalık Köyü'ndeki camiyi inceledi. Yeniden inşa projesi ile köyün manevi değerini yükseltmeyi hedefliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gümüşova ilçesi Yongalık Köyünde 3 Ocak 2025 günü yanan camide incelemelerde bulundu, yanan caminin yeniden inşa edilip halkın hizmetine sunulacağı söylediler.

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık Köyü'nde 3 Ocak 2025 tarihinde çıkan yangın sonucu zarar gören camide Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve diğer protokol üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Vali Selçuk Aslan, caminin yeniden vatandaşlarımızın hizmetine kazandırılması için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

Milletvekili Ercan Öztürk ise "Hemşehrilerimize yakışır hem modern hem de geniş kapasiteye sahip yeni bir cami inşa etme kararı aldık. İnşallah el birliğiyle köyümüzün manevi değerini ayağa kaldıracak eseri en kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Survivor'da kavga! Almeda, Adilhan'ın boğazına yapıştı
img

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
img

İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.