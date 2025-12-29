Yolların kapalı olduğu mezrada 70 yaşındaki hasta 112 ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyü Tarım mezrasında yaşayan 70 yaşındaki Hakime Adıgüzel, yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye kendi imkanlarıyla gidemeyince 112 ekipleri tarafından Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyü Tarım mezrasında yaşayan 70 yaşındaki Hakime Adıgüzel, yüksek ateş ve hiperglisemi şikayetiyle rahatsızlandı. Yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye kendi imkanlarıyla gidemeyen hasta için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine mezraya yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hakime Adıgüzel, ambulansla Diyadin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Hakime Adıgüzel'in sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. - AĞRI