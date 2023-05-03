Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol yapım çalışması sırasında bulunan yavru tilki koruma altına alındı

Yerel Haberler

Yol yapım çalışması sırasında bulunan yavru tilki koruma altına alındı Osmaniye'de yol yapım çalışması sırasında iş makinesi operatörü tarafından bulunan yavru tilki koruma altına alındı.

Yol yapım çalışması sırasında bulunan yavru tilki koruma altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'de yol yapım çalışması sırasında iş makinesi operatörü tarafından bulunan yavru tilki koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesinde yol çalışması esnasında iş makinesi operatörü yavru bir tilkiyi fark etti. Yavru tilkinin bakıma muhtaç olduğunu fark eden operatör, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler tarafından teslim alınan yavru, Yaban Hayvani Acil Müdahale Merkezine götürüldü. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yavru tilkinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Tilkinin bir süre merkezde bakılacağı doğada yasayabilecek duruma geldiğinde tekrar bulunduğu bölgeye salınacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Yerel

Osmaniye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title