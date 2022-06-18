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Yol ortasındaki çukura vatandaştan gülümseten önlem

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Tayyar - Yerel
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Yol ortasındaki çukura vatandaştan gülümseten önlem Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda meydana gelen çökme üzerine bir mahalle sakini, çukurun içerisine ağaç dalı bırakıp, çevresine de dolap çekmecesi koydu.

Yol ortasındaki çukura vatandaştan gülümseten önlem

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda meydana gelen çökme üzerine bir mahalle sakini, çukurun içerisine ağaç dalı bırakıp, çevresine de dolap çekmecesi koydu. Vatandaşın aldığı tedbir görenleri gülümsetti.

Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi ile Gülnihal Sokak ayrımında iki gün önce yol çöktü. Belediyenin konuya ilgisiz kaldığını ifade eden bir sokak sakini, muhtemel bir tehlikeye karşı çukurun içine ağaç dalı bıraktı. Duyarlı vatandaş sonra da çukur çevresine dolap çekmeceleri koyarak, araçların çukura düşmemesi için önlem aldı.

Çukurun olduğu yoldan geçen araç sürücüleri, alınan önlem sonrası çukurun yanından geçerek yoluna devam etti. Bazı sürücüler ise alınan önlemi görünce şaşkınlık yaşadı. Havuzlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Özgür, çukurun kapatılması için belediye yetkililerine gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Yerel

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