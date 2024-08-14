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YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni'nde, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) 'Eğitimde Erişim' ve 'Mekanda Erişim' konularında ödüller kazandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni, YÖK Başkanlığı'nda düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), 'Eğitimde Erişim' konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Yeşil Bayrak adayı olmaya, 'Mekanda Erişim' konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak ödülü kazandı. Bu yıl Engelsiz Üniversite Ödülleri için 112 üniversiteden toplam 1709 başvuru yapıldı. 48 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, 76 üniversite toplam 319 bayrak alma hakkı elde etti.

Bu bayraklardan 228'si mekanda erişilebilirliğe verilen turuncu bayrak, 55'i eğitimde erişilebilirliğe verilen yeşil bayrak ve 36'sı da sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen mavi bayrak oldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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