YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni, YÖK Başkanlığı'nda düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), 'Eğitimde Erişim' konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Yeşil Bayrak adayı olmaya, 'Mekanda Erişim' konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Turuncu Bayrak ödülü kazandı. Bu yıl Engelsiz Üniversite Ödülleri için 112 üniversiteden toplam 1709 başvuru yapıldı. 48 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, 76 üniversite toplam 319 bayrak alma hakkı elde etti.

Bu bayraklardan 228'si mekanda erişilebilirliğe verilen turuncu bayrak, 55'i eğitimde erişilebilirliğe verilen yeşil bayrak ve 36'sı da sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen mavi bayrak oldu. - NEVŞEHİR