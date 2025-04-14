Yoğun Yağışın Ardından Gökkuşağı Görüntüleri Şanlıurfa'yı Şaşırttı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yoğun yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, bölge halkını etkileyerek renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar bu güzel anı cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Yoğun yağışın ardından beliren gökkuşağı hayran bıraktı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yoğun yağıştan sonra beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturarak hayran bıraktı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yoğun yağışın ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Kentin her yerinden net bir şekilde görülen gökkuşağı vatandaşları kendisine hayran bıraktı. O anı görüntülemek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarına sarıldı.
Uzun süren gökkuşağı, güneşin etkisini arttırmasının ardından ortadan kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER ZENCİRCİ - Yerel