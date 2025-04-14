Yoğun Yağışın Ardından Gökkuşağı Görüntüleri Şanlıurfa'yı Şaşırttı

Yoğun yağışın ardından beliren gökkuşağı hayran bıraktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yoğun yağıştan sonra beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturarak hayran bıraktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yoğun yağışın ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Kentin her yerinden net bir şekilde görülen gökkuşağı vatandaşları kendisine hayran bıraktı. O anı görüntülemek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarına sarıldı.

Uzun süren gökkuşağı, güneşin etkisini arttırmasının ardından ortadan kayboldu.