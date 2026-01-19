Haberler

Kar engeline takılan ambulansa karayolları ekipleri yetişti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle evine ulaşılamayan bir hasta, karayolları ekiplerinin yardımıyla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi, hastanın hayatını kurtardı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamaması üzerine karayolları ekiplerinin desteğiyle hastaneye sevk edildi.

Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşandı. Vücudunda enfeksiyon olduğu belirlenen Erol Duman isimli vatandaş için yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istemesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Ancak aralıksız yağan kar nedeniyle ana yoldan köy içindeki hasta evine ulaşmak mümkün olmadı. Tam bu sırada köy güzergahında kar küreme çalışması yapan karayolları ekipleri, durumu fark ederek harekete geçti. Zamanla yarışılan olayda ekipler, yoğun kar altında kalan yolu açarak hasta Erol Duman'ı evinden alıp ambulansa ulaştırdı.

Hasta, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasta yakınları, zorlu hava şartlarna rağmen büyük özveriyle görev yapan karayolu ekipleri ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
