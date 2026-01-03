Haberler

Osmaniye'de kardan yolu kapanan köydeki 2 hasta hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir köydeki iki hasta, UMKE ekiplerinin cesur çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, karlı yollara rağmen hastalara ulaşarak, gerekli müdahaleyi yaptı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki 2 hasta, sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bahçe ilçesine bağlı bağlı Bekdemir köyü Kirazlı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 2 hasta UMKE ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 50 santimetre kalınlığındaki kar nedeniyle ulaşıma kapanan mahallede yardım talebi üzerine UMKE ekipleri harekete geçti. Zorlu kış şartlarına rağmen UMKE aracıyla kapanan yolu aşan ekipler, biri kadın diğeri erkek olan iki hastaya evlerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından hastalar yeniden UMKE aracına alınarak güvenli şekilde hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü, karlı yolları güçlükle aşarak hastalara ulaşan UMKE ekiplerinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, "UMKE ekiplerimiz, zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir özveri ve kararlılıkla hasta kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" ifadelerine yer verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
