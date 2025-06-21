YKS Sınavına Geç Kalan Öğrencilere Polis Desteği

YKS ilk oturumuna geç kalan öğrencilere polis desteği

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, YKS sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi sınav saatine yetişmekte zorlanan bazı öğrenciler, polis ekiplerinin hızlı ve özverili müdahalesiyle sınava girecekleri okullara zamanında ulaştırıldı.

Sınav günü görev başında olan Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geç kaldığını fark eden öğrencilerin yardım çağrısına anında karşılık verdi. Polis araçlarıyla öğrenciler güvenli bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada "Geleceğimizin teminatı olan gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşabilmeleri için her zaman yanlarında olan güvenlik güçleri, bu örnek davranışlarıyla takdir topladı" denildi.