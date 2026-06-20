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Herkes sandalye getirdi, o çadır kurdu

Herkes sandalye getirdi, o çadır kurdu
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Sivas'ta YKS'ye giren 4 yeğenini bekleyen Talha Polat, okul bahçesine kamp çadırı kurarak sınav süresince burada dinlendi. Farklı bekleyişi çevredekilerin dikkatini çekti.

Sivas'ta YKS'ye giren 4 yeğenini bekleyen Talha Polat, okul bahçesine kurduğu kamp çadırıyla dikkat çekti.

Sivas'ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle öğrenciler ter dökerken, aileleri de okul çevrelerinde heyecanlı bekleyişe geçti.Yakınlarını sınava getiren vatandaşların büyük bölümü okul önlerinde ve gölgelik alanlarda sandalyelerde oturmayı tercih etti. Sınava giren 4 yeğenini yalnız bırakmayan Talha Polat ise farklı bir yöntem seçti.Yeğenlerinin sınava girdiği binanın bahçesine kamp çadırı kuran Polat, sınav süresince burada bekledi. Okul bahçesinde kurduğu çadır, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

Yeğenlerinin sınavdan çıkmasını kurduğu çadırda bekleyen Talha Polat, "Dört yeğenimi sınava getirdim. Arabada çadırım vardı. Sandalye koyacaktım ama çadırı kurayım dedim. Yeğenlerimi üç saat beklemektense çadırımda dinlenmeyi tercih ettim. Herkes bana en güzelini yapmışsın dedi, ben de öyle düşünüyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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