Yılın İlk Dolunayı Hatay'da Görüldü
2025 yılının ilk dolunayı 'Kurt Ay', Hatay'ın Belen ilçesinde muhteşem bir manzarayla gözlemlendi. Amanos dağlarından yükselen dolunay, gün batımında eşsiz görüntüler sundu.
Yılın ilk dolunayı Hatay'da görüldü
HATAY - Yılın ilk dolunayı olan 'Kurt Ay' Hatay'ın Belen ilçesinde görüldü.
Her yıl Ocak ayında görülen ve 'Kurt Ay' olarak adlandırılan yılın ilk dolunayı bu gece Hatay'ın Belen ilçesinde gerçekleşti. 2025 Yılının ilk dolunayı Hatay'ın tarihi kenti Belende stratejik öneme sahip Belen geçidinde görüntülendi. Amanos dağlarından dolunayın yükselişi gün batımı kızıllığında eşsiz manzaralar oluşturdu.