Yılın İlk Dolunayı Hatay'da Görüldü

Yılın ilk dolunayı Hatay'da görüldü

HATAY - Yılın ilk dolunayı olan 'Kurt Ay' Hatay'ın Belen ilçesinde görüldü.

Her yıl Ocak ayında görülen ve 'Kurt Ay' olarak adlandırılan yılın ilk dolunayı bu gece Hatay'ın Belen ilçesinde gerçekleşti. 2025 Yılının ilk dolunayı Hatay'ın tarihi kenti Belende stratejik öneme sahip Belen geçidinde görüntülendi. Amanos dağlarından dolunayın yükselişi gün batımı kızıllığında eşsiz manzaralar oluşturdu.